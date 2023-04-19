В Екатеринбурге парень сорвался с третьего этажа

Полиция проведет проверку по факту происшествия. Фото: скриншот из видео «Бандитский центр»

В Екатеринбурге в одном из дворов города произошел страшный инцидент. Пытаясь покинуть дом через балкон, молодой человек сорвался и упал. Видеозапись случая попала в telegram-канал «Бандитский центр». Информацию о ЧП «КП-Екатеринбург» подтвердили в полиции города.

Как оказалось, пострадавшим был 20-летний молодой человек. На видео можно заметить, что он перелазит через балкон на пятом этаже и спускается до третьего. Тогда-то у парня и заканчиваются силы, он падает на землю. При падении слышен хруст костей.

- Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 20.00. По имеющейся информации пострадавший - совершеннолетний местный житель 2003 года рождения. Полиция проведет проверку по факту происшествия, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства данного ЧП, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу.