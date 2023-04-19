В Екатеринбурге выбрали посла Международного фестиваля университетского спорта

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина стала официальным послом Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге. Она родилась в уральской столице и здесь же делала свои первые шаги в спорте.

- В 2012 году в Лондоне она завоевала золото на олимпийских играх. Также Анжелика Тиманина 11 раз завоевывала золотые награды чемпионатов мира, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом синхронистка была частью студенческого спорта. В 2013 году, будучи действующим атлетом, она приезжала на Универсиаду в Казань, откуда увезла медаль высшего достоинства.

- Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Будет разыграно 193 комплекта медалей, - добавили в департаменте.