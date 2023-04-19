В Екатеринбурге женщине-инвалиду дали новую благоустроенную квартиру

Новую квартиру удалось получитьчерез суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщине дали новую благоустроенную квартиру. 57-летняя свердловчанка инвалид второй группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Установлено, что местная жительница, 1966 г.р., в соответствии с распоряжением и.о. главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга в июле 2019 года принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, - рассказали в ведомстве.

Женщина страдает заболеванием, при котором не может жить в одной квартире с кем-то еще. Согласно законам, ей должны предоставить отдельное жилье.

Прокуратура направила иск в суд с требованием передать женщине новую квартиру. Суд удовлетворил требования. Пока решение не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует ход дела.