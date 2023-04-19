В Екатеринбурге осудили рецидивиста, который тяжело ранил ножом своего знакомого

Вина нападавшего была доказана в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 33-летнего рецидивиста, который летом прошлого года тяжело ранил ножом своего знакомого. Мужчине предъявляли обвинение по статье «Покушение на убийство».

Во время разбирательства выяснилось, что вечером 8 июня около дома на улице Левитана между двумя уральцами произошел конфликт, который быстро перерос в поножовщину.

- В ходе ссоры злоумышленник вооружился ножом и причинил им ранения в грудь и глаз своему оппоненту. Впоследствии пострадавшему была оказана необходимая медпомощь, благодаря чему его жизнь удалось спасти, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Вина нападавшего была доказана в полном объеме, поэтому по решению суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.