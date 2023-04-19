Состязания начались 19 апреля в Израиле. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Самбисты из Свердловской области участвуют в первенстве и чемпионате Европы. В 2023 году спортсмены из России, Белоруссии и Франции выступят в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Состязания начались 19 апреля в Израиле в городе Хайфе. На этот раз рекордное количество свердловских спортсменов прибыли на соревнования. От ребят ждут высоких результатов.

- Обычно представительство свердловчан на европейских форумах составляло до десяти человек. Сейчас от нашей области в Хайфу отправились почти двадцать спортсменов и спортсменок. Это красноречиво говорит о том, что самбо в регионе развивается в правильном направлении. Очень много делается для расширения инфраструктуры этого вида спорта, вкладываются средства в детское самбо, открытие новых секций и спортивных школ, проводятся мастер-классы от чемпионов, – заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Завершающий этап подготовки перед соревнованиями самбисты из свердловской области провели в Новогорске. Последние дни перед чемпионатом спортсмены подгоняли вес. Всем им удалось выйти на заданные физические кондиции.