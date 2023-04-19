Летом 2023 года для юных свердловчан откроют больше 1,2 тысячи лагерей

Летняя оздоровительная компания 2023 года станет одной из самых масштабных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области летняя оздоровительная компания начнется 1 июня. Она станет одной из самых масштабных за последние несколько лет. За сезон откроются больше 1,2 тысячи лагерей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Масштаб оздоровительной кампании этого года очень серьезный, что говорит о стабильности социальной политики в регионе. Оздоровление и организация занятости детей в летние каникулы определены губернатором Евгением Куйвашевым приоритетным направлением. В этом году из областного бюджета на эти цели направлено 2,7 миллиарда рублей, – заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Все объекты, куда приедут юные уральцы, будут защищаться. Также серьезное внимание будет уделено санитарной безопасности.

За лето 2023 года в лагеря отправятся больше 450 тысяч детей. Ранее на развитие учреждений было направлено 200 миллионов рублей. Средства помогли улучшить условия пребывания в двадцати лагерях, среди них -«Заря», «Уральские самоцветы», «Зарница», «Салют», «Чайка» и другие.