Подешевевшие умные розетки и лампочки вызвали на Среднем Урале большой спрос

Главным элементом умного дома остаются лампы Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota на Среднем Урале выросли на 30% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по динамике интереса находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи оказались выше на 58%.

Главным элементом умного дома остаются лампы – интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств.

Чаще всего тренд на интеллектуальные устройства и различные датчики фиксируется в крупных городах – Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей.

- Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей, - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.