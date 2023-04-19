Популярность b2b-маркетплейсов в Свердловской области выросла в 5 раз с начала года

С октября 2021 года клиенты Свердловской магистрали перевезли 200 тысяч тонн грузов. Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – марте 2023 года на Свердловской магистрали услугами федерального b2b-маркетплейса «РЖД Маркет» воспользовались более 100 предприятий малого и среднего бизнеса. Число пользователей увеличилось практически в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года. Электронная площадка позволяет, не выходя из дома или офиса, продавать и покупать различные товары с доставкой железнодорожным транспортом.

Производители продукции, пройдя регистрацию на сайте, получают возможность напрямую размещать на площадке свои предложения: от продуктов питания и товаров народного потребления до промышленного оборудования и техники.

Сделки оформляются полностью в электронной форме. При этом клиент получает один счет за все услуги – покупку и перевозку.

С момента запуска «РЖД Маркет» (с октября 2021 года) клиенты Свердловской магистрали совершили с помощью сервиса порядка 500 сделок и перевезли почти 200 тыс. тонн различных грузов. Чаще всего заказы оформляются на инертно-строительные грузы (песок и щебень разных фракций, цемент, железобетонные изделия и др.).