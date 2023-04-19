Музыканты выступят в самых различных жанрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге выступят порядка 140 различных групп. Организаторы уже опубликовали шорт-лист исполнителей, при этом список будет пополняться до 16 мая.

- Сделаем оговорку, это шорт-лист, перечень коллективов, которые точно-точно выступят этим летом в Екатеринбурге, лайн-ап будет пополняться, связаться с артистом по участию в фестивале могут вплоть до 16 мая, - отметили организаторы.

Музыканты выступят в самых различных жанрах, включая хип-хоп, рок, поп, метал, электроника, джаз, фолк и классика.

Ранее в Екатеринбурге в 2023 году на фестивале «Уральская ночь музыки» выступят известные хедлайнеры. Среди них группа «ЛСП», «Моя Мишель» и «Золото». Пока это лишь предположительные участники мероприятия. Об этом «4 каналу» сообщил организатор фестиваля.