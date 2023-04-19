В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закроют перекресток на 8 Марта и Большакова

Объезд этого участка организуют по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей «Гортранс» закроет перекресток на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. Работы проведут в сжатые сроки, чтобы не доставлять большие неудобства пассажирам и автомобилистам.

- Движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 1, 4, 14, 15, 25, 27 по улице 8 Марта, будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 6 мая до 05:00 9 мая 2023 года, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Объезд этого участка организуют по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.

- Ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества перевозок. «Гортранс» просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к проведению работ, - добавили в администрации.