В Екатеринбурге 24-летний парень поверил мошенникам и отдал им почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24-летний местный житель поверил телефонным мошенникам и отдал им почти миллион рублей. Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонили с незнакомого номера и сообщили, что от его имени зафиксированы сразу 12 попыток подачи заявок на получение кредита.

- Лжеследователь объяснил потерпевшему, что ему необходимо срочно оформить «зеркальный» займ, чтобы исчерпать кредитный потенциал, таким образом, злоумышленники не смогут воспользоваться его единым счетом, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Также парень по советам злоумышленников скачал специальное приложение для совершения электронных платежей, позже ему продиктовали номер «безопасной» карты.

- Заявитель через банкомат, приложив смартфон c Pay-сервисом к специальному сканеру, ввел пин-код, после чего перечислил на данную карту 980 тысяч заемных средств, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».