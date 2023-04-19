В Нефтеюганске во время тестирования на ВИЧ выявили двух носителей инфекции

В Нефтеюганске ВИЧ есть у каждого 104 жителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нефтеюганске за два дня работы мобильных пунктов тестирования горожан на ВИЧ в ТЦ «Европа» и «Оранжерея» выявили двух носителей инфекции. Тестирование проводили специалисты Нефтеюганской окружной клинической больницы вместе с коллегами учреждения «Центр СПИД». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Тестирование, которое проводилось в торговых центрах, отличается быстрым получением результата, от момента сдачи слюнного теста до получения результата – всего 15-20 минут. Также сдача теста абсолютно безболезненна.

По данным специалистов, в Нефтеюганске с населением в 129 тысяч человек ВИЧ заражены не менее 1%. В городе опасной инфекцией более каждый 104 житель. И это только официальные цифры.