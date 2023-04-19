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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:51

В Нижнем Тагиле в детских лагерях отдохнут 5500 школьников

На детский отдых выделили 47,5 миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Детские лагеря начнут работать с 1 июня 2023 года

Детские лагеря начнут работать с 1 июня 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нынешнем сезоне в детских лагерях Нижнего Тагила отдохнут больше 5,5 тысячи школьников. На эти цели выделили 47,5 миллиона рублей. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

На отдых детей отправят в девять загородных лагерей, а также в центр «Сосновый бор», первые заезды назначены на 1 июня 2023 года.

После установления плюсов температуры на улице по ночам в детских лагерях под Нижним Тагилом будут испытывать оборудование, также здесь обновят фасады зданий и проведут косметический ремонт в корпусах, где будут жить дети.

Ближе к лету в лагерях подготовят к сменам медицинские кабинеты и пищеблоки.