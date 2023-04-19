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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:31

В Нижнем Тагиле приставы арестовали иномарку должника за свет

Мужчина не выплатил за оказанные услуги больше 400 тысяч
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: пресс-служба нижнетагильской энергосбытовой компании

Фото: пресс-служба нижнетагильской энергосбытовой компании

В поселке под Нижним Тагилом у мужчины, который накопил больше 400 тысяч долга за свет, арестовали личный автомобиль. Нарушитель даже не предпринимал попыток ликвидировать свою задолженность и перебрался в квартиру супруги, которая живет в районе ГГМ.

- Именно там 18 апреля при помощи камер видеонаблюдения удалось отследить перемещение транспортного средства. Служба экономической безопасности АО «НТЭСК» выехала на место и обнаружила припаркованную машину у одной из многоэтажек, - рассказали в пресс-службе нижнетагильской энергосбытовой компании.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

- В случае, если неплательщик в установленный законом срок не погасит задолженность по исполнительному производству, иномарка будет выставлена на торги, - добавили в компании.