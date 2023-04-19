Создатели робота Федора поддержат технологиями наукоград, создаваемый по инициативе губернатора Куйвашева

Руководители КРСУ с НПО «АТ» договорились о сотрудничестве в наукограде Урала. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В 2025 году Екатеринбург станет родиной новой отечественной электроники. Задачу по созданию технопарка в сфере электронной промышленности перед регионом поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Концепцию будущего технопарка разрабатывает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ).

Первой ласточкой в осуществлении проекта стало соглашение о сотрудничестве КРСУ с НПО «Андроидная техника» (НПО «АТ»), специалисты которого создали и испытали в космосе первого российского антропоморфного «умного» робота Федора. Символично, что об этом стало известно в День космонавтики – 12 апреля на международной выставке «ЭкспоЭлектроника» в Москве стороны договорились о взаимодействии.

Планируется, что в технопарке разместятся компании радио- и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники – тех сфер, которые создают технологический суверенитет государства.

«Мы рассчитываем, что опыт «Андроидной техники» в разработке и производстве высокотехнологичного оборудования будет способствовать созданию собственных технологий и продуктов», — подчеркнул перспективы гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.

НПО «АТ» будет предоставлять производственные мощности для кооперации и помогать в создании испытательного центра, производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования.

По словам специалистов КРСУ, технопарк будет представлять собой наукоград, где сконцентрируются все процессы, от разработки до серийного производства и подготовки инженерных кадров. Этому поможет близость его расположения к кампусу УрФУ, который создается в микрорайоне Новокольцовском по нацпроекту «Наука и университеты».