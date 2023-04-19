Евгений Куйвашев поручил построить дом для учителей и врачей в Красноуфимске

В ходе приема Евгений Куйвашев дал ряд важных поручений Фото: Алексей БУЛАТОВ

На приеме граждан к губернатору Евгению Куйвашеву обратилась учитель красноуфимской школы № 2 Маргарита Мухарлямова. Она попросила обеспечить служебным жильем работников сфер образования и здравоохранения в доме, который начнут строить в Красноуфимске на улице Ухтомского. В городе работает более двух тысяч педагогов и медиков, часть из которых нуждается в служебном жилье.

Маргарита Мухарлямова рассказала о себе: училась в педвузе по целевому набору и вернулась на родину преподавать в школе. И ее, как и многих других молодых специалистов, волнует жилищный вопрос.

Прежде всего Евгений Куйвашев поблагодарил Маргариту за выбор нужной обществу профессии.

– Спасибо, что прошли целевое обучение — это для нас очень ценно. В ближайшее время я приеду в Красноуфимск, чтобы на месте обсудить вопросы, связанные со строительством дома, — пообещал губернатор.

По поручению главы региона работы должны начаться этой весной и завершиться к сентябрю 2024 года. Областной бюджет направит администрации средства, которые позволят выкупить в доме 21 квартиру для учителей и медиков – в соцнайм.

Но у молодых учителей есть альтернативный вариант получить жилье. Губернатор напомнил, что с 2018 года в регионе действует госпрограмма, по которой можно получить соцвыплаты на покупку квартиры или строительство дома. Для этого нужно подать заявку в Минобразования, а получив выплату, проработать в школе 5 лет. Более 200 учителей уже воспользовались этой мерой поддержки и приобрели жилье в собственность.

Также в ходе приема Евгений Куйвашев дал поручения о ремонте поликлиники в Сысерти и дороги в Серове; организации водоснабжения в Байкалово, освещения в Нижнем Селе под Первоуральском, благоустройства в селе Троицком в Богдановиче.