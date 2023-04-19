В полиции Екатеринбурга рассказали, где находилась рыжеволосая девочка

С девочкой в настоящий момент все в порядке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге нашли девочку с ярко-рыжими волосами, которая ушла из дома еще 15 апреля. Школьницу искали на протяжении четырех дней по всему городу. Сначала родители искали ее самостоятельно, но потом обратились за помощью к сотрудникам правопорядка. И уже 18 апреля сотрудникам полиции удалось найти школьницу.
- Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение разыскиваемой и передали матери. Она пояснила, что находилась у друзей, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.
В полиции также уточнили, что с ребенком все в порядке. И в отношении девочки не было совершено ничего противоправного. Ранее, полицейские нашли 18-летнего парня, который поехал на заработки в Екатеринбург и пропал. Дома его ждала мама, имеющая заболевание и нуждающаяся в уходе. Как сообщали поисковики, молодой человек выходил на связь с близкими лишь единожды.
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