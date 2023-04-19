Жителя Красноуфимска осудят за насилие над полицейским

Мужчина возил с собой кастет, биту и предмет, похожий на пистолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске осудят мужчину по обвинению в насилии над полицейским. Он обвиняется преступления, по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Обвиняемый был пьян и ехал на автомобиле 11 февраля 2023 года. Тогда его остановили полицейские и решили принять меры, чтобы горе-водитель не продолжил движение.

- В этот момент обвиняемый, препятствуя исполнению сотрудником полиции своих обязанностей, резко начал движение на автомобиле, за рулевое колесо которого держался полицейский. В результате нарушитель проехал с находившимся снаружи стражем порядка около 10 метров, - сообщает пресс-служба регионального СК. Полицейские все же остановили мужчину. Но тот в ответ на их действия стал размахивать кулаками и бить сотрудника правопорядка. Ранее, задержанный мужчина не был судим. Но в салоне его автомобиля полицейские нашли опасные предметы.

- Полицейские обнаружили свинцовый кастет, бейсбольную биту и похожий на пистолет предмет, не производящий выстрелы. Этот «джентльменский набор» обвиняемый возил с собой, вероятно, для того, чтобы чувствовать себя «королём» красноуфимских дорог, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. Дело автомобилиста-дебошира было направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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