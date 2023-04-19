Новый кабинет брокера от "Страны Девелопмент" позволяет провести сделку на 95% быстрее

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Компания запустила сайт для агентов, где они могут не только проверить и зарегистрировать новых клиентов, но и видеть все активные сделки, размер комиссии и клиентскую историю.

“Наши партнеры из агентств уже высоко оценили новый онлайн-сервис. Ведь он позволяет значительно сэкономить время и оптимизировать работу. Раньше агенты все делали вручную. Чтобы проверить уникальный клиент для агента или нет, ему нужно было позвонить или написать в отдел по работе с партнерами. Запросить закрепление клиента за брокером в CRM системе. Только после этого начинать работу с покупателем. На это уходило минимум 5 минут. Сейчас все происходит через личный кабинет и занимает несколько секунд”, - отмечает Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Регистрация в Кабинете брокера занимает не более 5 минут. Для проверки уникальности клиента требуется всего 1-3 секунды, далее агент может сразу за собой закрепить покупателя. В приложении всегда актуальная информация о проектах, помещениях в продаже, статусе оплаты вознаграждения и клиентах. Руководители агентств недвижимости могут видеть все текущие сделки своих брокеров.

Фото: Андрей Рядькин

По данным аналитиков ГК «Страна Девелопмент», в 2022 году почти 60% сделок по продажам квартир в проектах компании было заключено агентствами недвижимости. Лидерами по регионам являются следующие агентства: «Этажи» в Тюмени (36%), TrendAgent (12%) в Санкт-Петербурге, One Moscow в Москве (10%), «НМАРКЕТ.ПРО» в Екатеринбурге (20%). Всего за прошедший год агентствами недвижимости было реализовано 2013 лотов.

Справка: «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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