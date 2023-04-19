Житель Екатеринбурга не пришел на собеседование и пытался отсудить у работодателя 800 тысяч

Мужчина посчитал, что компания нарушила его права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Дмитрий в августе 2022 года решил устроиться на работу в ООО «Кросс» комплектовщиком. Он отправил в компанию письмо, где написал, что у него есть все необходимые для трудоустройства документы, но нет прописки. Отдел кадров ему ответил, что без регистрации по месту жительства его не могут взять.

- В этот же день менеджер по кадрам предприятия пригласила Дмитрия на собеседование, но он не явился и проигнорировал последующие приглашения, но при этом решил подать иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на компанию, обвинив ее руководство в дискриминации, - рассказали в Свердловском областном суде.

Мужчина посчитал, что компания нарушила его права и обязано возместить убытки в виде не полученного им заработка. Сумма иска составила 840 тысяч рублей, 540 тысяч из которых, по мнению Дмитрия, составляют убытки, а 300 тысяч рублей - компенсация морального вреда.

На суде выяснилось, что мужчина не только не явился ни на одно из собеседований, но даже не направил резюме. В удовлетворении иска суд отказал. Дмитрий обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила судебный акт в силе.

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