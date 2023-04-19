Медики мобильной поликлиники отправились в отделанные поселки Югры

Врачи осмотрели 11 тысяч пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики передвижной поликлиники за два с половиной месяца осмотрели пять тысяч жителей отделенных поселков Югры, из которых почти тысяча пациентов – представители коренных народов Севера.

По данным телеканала ugra-tv.ru, жителей отдаленных поселков осмотрели врачи общей практики, кардиологи, неврологи, хирурги, гинекологи, эндокринологи. Они посетили 38 населенных пунктов, провели 11 тысяч осмотров и 26 тысяч лабораторных исследований.

Медики говорят, что чаще всего к ним обращались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов пищеварения и болезнями эндокринной системы.