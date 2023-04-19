В Нижнем Тагиле построят пять детских садов

Пять детских садов могут появиться в ближайшие годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пять проектов детских садов прошли конкурсный отбор, два из них построят в ближайшие годы. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Проекты пяти детских садов разработали по муниципальной программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях», места для детей могут появиться до 2026 года.

Речь идет о детсаде на 170 мест по адресу: улица Сланцевая, 8, о детсаде на 270 мест по улице Захарова в микрорайоне «Муринские пруды». Также планируется построить дошкольное учреждение в жилом районе «Александровский».

Еще два детских сада имеют реальную перспективу – это детсад на 170 мест на месте бывшей воинской части на Вые, и о детсаде на 270 мест в микрорайоне «Приречный». Эти объекты пока не включены в программу регионального Минстроя.