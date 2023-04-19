Отдельные экипажи выедут в сельские территории, садовые товарищества и дачные поселки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ГИБДД устроит массовую проверку водителей. Рейд пройдет с 20 по 23 апреля.

- Массовые и тотальные проверки транспорта, исключение из участия в дорожном движении водителей, не имеющих права управления, а также нетрезвых водителей - такие установки получили наряды ДПС Госавтоинспекции, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Так как с приближением дачного сезона и начала сезона отдыха на свежем воздухе обычно возрастает число любителей поездок в нетрезвом состоянии за рулем, отдельные экипажи выедут в сельские территории, садовые товарищества и дачные поселки.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность - лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное такое нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.

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