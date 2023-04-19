В Свердловской области колледжи отдадут министерствам, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочих кадров

Реформа призвана решить вопрос с дефицитом рабочих кадров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области отраслевые учреждения среднего профессионального образования отдадут министерствам, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочих кадров. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор Евгений Куйвашев.
- Перед каждым министерством будет поставлена задача - увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов, - рассказал глава региона.
Он также отметил, что в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только работой с колледжами.
В ближайшее время министерства проведут консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.
Сейчас, по данным губернатора, дефицит рабочих кадров только в промышленности оценивается не менее чем в 15 тысяч человек.
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