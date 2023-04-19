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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:23

В Свердловской области колледжи отдадут министерствам, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочих кадров

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Реформа призвана решить вопрос с дефицитом рабочих кадров

Реформа призвана решить вопрос с дефицитом рабочих кадров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отраслевые учреждения среднего профессионального образования отдадут министерствам, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочих кадров. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор Евгений Куйвашев.

- Перед каждым министерством будет поставлена задача - увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов, - рассказал глава региона.

Он также отметил, что в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только работой с колледжами.

В ближайшее время министерства проведут консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.

Сейчас, по данным губернатора, дефицит рабочих кадров только в промышленности оценивается не менее чем в 15 тысяч человек.

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