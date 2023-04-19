Нефтяники Ямала рассказали о двух встречах с полярными медведями

Медведь редко проявляет агрессию по отношению к людям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нефтяники Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о двух встречах с полярным медведем, а также напомнили о правилах поведения при встрече с хищником. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В первом случае медведь пришел к месторождению нефти и купался в море, по отношению к людям он не проявлял агрессии. Второй медведь, увидев нефтяников на специализированном судне, стал «позировать» им с льдины.

По словам опытных нефтяников, полярные медведи не охотятся на человека специально. Чаще всего хищники проявляют агрессию при защите добычи или потомства. Встречи с белым медведем следует избегать. Именно поэтому в городках вахтовиков правильно утилизируют пищевые отходы, чтобы не привлекать медведей. Также специалисты не передвигаются по объекту пешком. Главное правило – не паниковать, а встать на возвышенность, куда не сможет забраться медведь.