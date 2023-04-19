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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:08

Жители Свердловской области направили 10 тысяч обращений чиновникам через Госуслуги

Таковы итоги первого квартала 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Уральцы все чаще пользуются помощью ЦУР, чтобы решить вопросы

Уральцы все чаще пользуются помощью ЦУР, чтобы решить вопросы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За январь – март 2023 года жители Свердловской области направили в органы власти около 10 тысяч обращений. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Центр управления регионов.

Чаще всего запросы касались вопросов уборки снега, поддержки военнослужащих и их семей, выбора врача, работы с электронным документооборотом и прикреплению к медицинским учреждениям.

Скоро на страницах пабликов государственных учреждений появятся виджеты, которые помогут быстро перейти на платформу обратной связи портала Госуслуг. Для обращения в органы власти нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

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