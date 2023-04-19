Жители Свердловской области направили 10 тысяч обращений чиновникам через Госуслуги

Уральцы все чаще пользуются помощью ЦУР, чтобы решить вопросы Фото: Михаил ФРОЛОВ

За январь – март 2023 года жители Свердловской области направили в органы власти около 10 тысяч обращений. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Центр управления регионов.

Чаще всего запросы касались вопросов уборки снега, поддержки военнослужащих и их семей, выбора врача, работы с электронным документооборотом и прикреплению к медицинским учреждениям.

Скоро на страницах пабликов государственных учреждений появятся виджеты, которые помогут быстро перейти на платформу обратной связи портала Госуслуг. Для обращения в органы власти нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

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