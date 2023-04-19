В администрации города идет подготовка документации для аукциона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом реконструируют знак «Европа - Азия». На ремонт планируют потратить 7 миллионов рублей из бюджета региона. Об этом сообщил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

По его словам, сейчас в администрации города идет подготовка документации для аукциона.

Обновленный знак будет иметь вид схожий с первоначальным. При этом при ремонте будут использованы современные строительные материалы.

Напомним, ранее мы писали ,что под Екатеринбургом отремонтируют стелу «Европа - Азия».

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