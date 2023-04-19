Родительский день выпадает в этом году на 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в родительский день введут дополнительные автобусные маршруты, сообщает Гортранс. Автобусы будут курсировать до кладбищ.

Так маршрут №82 будет ездить с интервалом 18-20 минут от остановки «Метро Ботаническая» до Нижне-Исетского кладбища через Шварца, Белинского, Щербакова и Пархоменко, маршрут №99 с интервалом 18-30 минут будет ездить от Площади 1-й Пятилетки до Окружного кладбища через Машиностроителей, проспект Космонавтов и ЕКАД.

Родительский день выпадает в этом году на 25 апреля. В 2022 году Радоница пришлась на 3 мая. Жители Екатеринбурга традиционно отправились на городские кладбища, чтобы прибрать могилы родственников, а также почтить их память.

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