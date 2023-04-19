Улица Малышева находится в плохом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отложили реконструкцию улицы Малышева. Как сообщила на заседании комиссии по городскому хозяйству гордумы председатель комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова, контракт с компанией, которая должна была разработать проект, расторгнут.

- Контракт на проект реконструкции выигрывала компания из Санкт-Петербурга, но она не смогла ничего реализовать. Контракт мы с ней расторгли. Естественно, ничего не платили, - заявила Тамара Благодаткова. - Сначала нужно что-то решить с мостом, который является памятником архитектуры.

Она признала, что улица находится в плохом состоянии и добавила, что в этом году администрация Ленинского района должна привести в порядок участок дороги от Московской до 8 Марта, где образовались колеи.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленный проект реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева. По просьбам горожан пешеходные дорожки появятся сразу по двум сторонам моста - северной и южной, а не по одной, как это предполагалось изначально. Планируется, что его реставрация начнется в 2024 году.

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