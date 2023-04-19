В Екатеринбурге задержали рецидивиста, пять часов насиловавшего девушку в машине

Полицейские оперативно нашли и задержали напавшего на девушку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге задержали 45-летнего рецидивиста, пять часов насиловавшего девушку в машине. Все произошло 13 апреля. Как сообщает E1.RU, мужчина на каршеринговой машине предложил 22-летней девушке подвезти ее, а затем на трассе набросился на нее и надругался.
- Он остановился в безлюдном месте, раздел и связал ее же одеждой - лосинами. Не меньше пяти часов насиловал по-всякому, - рассказал изданию друг пострадавшей.
После этого он довез девушку домой. Она сразу пошла в полицию и написала заявление. Полицейские оперативно нашли и задержали напавшего на девушку.
- После проведения первоначальных мероприятий задержанный был передан сотрудникам Следственного комитета, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД Екатеринбурга.
Когда мужчину задержали, он отрицал свою вину. На него завели уголовное дело.
- Следственным отделом по Железнодорожному району расследуется уголовное дело по факту совершения преступлений сексуального характера в отношении жительницы Екатеринбурга, - сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. - В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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