Адреса и режим работы отделений учреждения не изменятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 мая изменится порядок записи детей в первые классы и летние лагеря. Дело в том, что по поручению главы города будет реорганизован МКУ «Центр муниципальных услуг».

- Учреждение прекратит прием документов, а также консультирование граждан в рамках предоставления муниципальных услуг (услуги в сфере образования, жилищной политики, градостроительства, благоустройства и пр.), - сообщается на сайте ЦМУ.

До 30 апреля учреждение еще будет принимать документы для предоставления перечисленных выше услуг, а затем будет заниматься только жилищно-коммунальной сферой.

Адреса и режим работы отделений учреждения не изменятся.

После реорганизации МКУ «Центр муниципальных услуг», как сообщили в администрации Екатеринбурга, горожане смогут обращаться для записи детей в школы и лагеря в МФЦ, районные администрации и образовательные учреждения, на базе которых работают летние лагеря.

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