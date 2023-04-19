В Академическом несколько часов пытаются потушить лес

На месте работают 13 спасателей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в Академическом несколько часов спасатели пытаются потушить пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров. Информацию об этом порталу Е1 подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило дежурному в 20:01. На место выехали четыре пожарные машины и 13 огнеборцев. На данный момент они пытаются потушить возгорание.
- На площади 300 квадратных метров горит мусор, - рассказали в МЧС.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в областное МЧС. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее в Екатеринбурге загорелось здание бывшего лицея. Пожар произошел по адресу Фрезеровщиков, 78а. Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и семь спасателей. О пострадавших не сообщается.
- На площади десяти квадратных метров горел мусор. Возгорание ликвидировано в течение девяти минут, - рассказали в областном МЧС.
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