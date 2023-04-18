Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 20:30

Бастрыкин взял на личный контроль случай с пострадавшей от самокатчика пенсионеркой

Глава СК поручил организовать процессуальную проверку
Дарья ЧИПУРИНА
Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку

Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль случай с 71-летней пенсионеркой, которую сбил подросток на самокате в октябре 2022 года. Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку. Об этом сообщает СК России.

- Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении.

В прошлом году в Академическом подросток на самокате сбил пожилую женщину. 71-летняя пенсионерка получила четыре перелома, а молодой человек скрылся с места происшествия. Как сообщает портал Е1, женщина перенесла несколько операций, она до сих пор проходит реабилитацию. Уголовное дело так и не было возбуждено.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru