Бастрыкин взял на личный контроль случай с пострадавшей от самокатчика пенсионеркой

Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль случай с 71-летней пенсионеркой, которую сбил подросток на самокате в октябре 2022 года. Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку. Об этом сообщает СК России.

- Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении.

В прошлом году в Академическом подросток на самокате сбил пожилую женщину. 71-летняя пенсионерка получила четыре перелома, а молодой человек скрылся с места происшествия. Как сообщает портал Е1, женщина перенесла несколько операций, она до сих пор проходит реабилитацию. Уголовное дело так и не было возбуждено.

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