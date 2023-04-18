Ребенка искали по всему городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней девочки с ярко-рыжими волосами. Подростка искали волонтеры и полицейские по всему городу. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Девочку нашли сотрудники полиции, отряд «ЛизаАлерт» оказал содействие в поиске. С ребенком все в порядке, она уже встретилась с мамой, - рассказали волонтеры отряда.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 53-летнего мужчины. Козадаева Евгения не видели с 7 апреля. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. В день пропажи мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у Евгений была черная спортивная сумка и сумка через плечо.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru