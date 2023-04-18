В Нижнем Тагиле водитель снес забор

За рулем находился трезвый 34-летний мужчина. Фото: ГИБДД по свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло жесткое ДТП. На улице Металлургов во время аварии повернулась набок Lada Granta. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла в 20:10. Водитель снес забор, из-за чего его машина перевернулась. За рулем находился трезвый 34-летний мужчина. На месте работали два экипажа ДПС и медицинские работники.

Во время столкновения машина повернулась набок. Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

- Техническая в направлении улице Попова, не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение в виде пешеходного ограждения и опрокидывание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в областном ГИБДД.

В салоне отечественного автомобиля также находилась женщина и 6-летняя девочка. Несмотря на то, что все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок получил травмы во время столкновения. Девочку отсмотрели врачи и отпустили домой. На данный момент автоинспекторы устанавливают подробные причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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