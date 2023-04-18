В Екатеринбурге мужчина украл с найденной кредитки порядка девяти тысяч

Пострадавший рассказал, что накануне обнаружил потерю карты, а позже и списание крупной суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель нашел на улице банковскую карту, не стал возвращать ее законному владельцу и потратил оттуда порядка девяти тысяч рублей. В полицию обратился 38-летний мужчина, он рассказал, что накануне обнаружил потерю кредитки, а позже и списание крупной суммы.

- В дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя. Им оказался ранее несудимый екатеринбуржец. Он сознался в содеянном и пояснил, что нашел платежку на улице Волгоградской, после чего у него возник корыстный умысел на хищение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.