На место прибыли семь спасателей. Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге загорелось здание бывшей гимназии по адресу Фрезеровщиков, 78а. Причиной пожара стал вспыхнувший мусор. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар произошел 18 ноября в 19:49, в это время дежурному поступило сообщение о возгорании. На место прибыли две пожарные машины и семь спасателей. О пострадавших в огне не сообщается.
- На площади десяти квадратных метров горел мусор. Возгорание ликвидировано в течение девяти минут, - рассказали в областном МЧС.
Ранее в свердловском поселке Первомайский произошел крупный пожар. Там загорелся частный дом. Огонь успел охватить 200 квадратных метров. На место ЧП прибыло двадцать спасателей. Им удалось справиться с возгоранием за несколько минут. О пострадавших не сообщается.
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