Пассажиры не смогли вовремя улететь в Хургаду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово на несколько часов задержался самолет до Египта. Пассажиры не смогли вовремя улететь в Хургаду, куда должен был отправиться лайнер «России» 18 апреля вечером.

- Планируемое время вылета: 19 апреля в 10:00 . На рейс запланировано 196 пассажиров, из них 35 детей. Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна. По информации авиакомпании пассажиры о задержке рейса уведомлены заблаговременно, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

При этом в ведомстве все же заинтересовались этим инцидентом, транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.