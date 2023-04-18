Уголовное дело свердловчанина направлено в суд для рассмотрения по существу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбуржец из ревности пытался убить конкурента. За это мужчина может получить реальный срок. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.
Инцидент произошел 11 декабря 2022 года. Утром пьяный 55-летний свердловчанин пришел в магазин, где работала его возлюбленная. Там он начал конфликтовать с посетителем, мужчина приревновал свою сожительницу. Это приросло в драку.
- Мужчина, вооружившись ножом, причинил потерпевшему множественные удары, в том числе в область груди. Однако в связи с тем, что пострадавший и один из находившихся в торговой точке мужчин оказали нападавшему активное сопротивление, обвиняемый не смог довести свои действия до конца, - рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Ему удалось выжить. Дебоширом оказался нигде не работающий и ранее судимый житель Екатеринбурга. Следственный комитет провел ряд экспертиз. Вину свердловчанина удалось доказать. Уголовное дело мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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