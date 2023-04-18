Свердловчанин угнал «Жигули», чтобы добраться до друга

Мужчине может грозить реальный срок за совершенное преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин угнал «Жигули» в Алапевске, чтобы добраться до друга. За это на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в МВД России «Алапаевский».

Накануне в дежурную часть обратилась 59-летняя жительница Алапаевска. Она рассказала, что ее «ВАЗ-21065» угнали с улицы Березовской. Там женщина припарковала авто, однако на утро его там не оказалось.

- Угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на пустыре недалеко от железнодорожной станции «125 км». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Похитителем «Жигули» оказался 29-летний рецидивист из Красноуфимского района. Во время допроса мужчина признался, что в вечер угона он выпивал вместе с приятелем. Но в какой-то момент решил прогуляться в одиночестве. После променада свердловчанин захотел добраться до друга на машине. Поэтому мужчина решил воспользоваться чужим авто.

В содеянном мужчина признался и написал явку с повинной. На свердловчанина возбудили уголовное дело за угон. Ему может грозить реальный срок за совершенное преступление.

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