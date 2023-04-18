В одном из свердловских городов был найден кот с гниющей головой

У животного множество травм. Фото:«Клякса»

В одном из свердловских городов нашли кота с гниющей головой. Сейчас животное пытаются спасти волонтеры. Информация об этом появилась в сообществе Благотворительного Фонда помощи травмированным животным «Клякса» во «Вконтакте».

Израненное животное нашли 10 апреля, тогда коту оказали первую помощь. Однако этого оказалось мало. Кота назвали Брониславом и отвезли в клинику.

- При тяжелых повреждениях: черепно-мозговая травма, перелом челюсти, выпадение глазного яблока, был зашит глаз. За неделю коту становилось только хуже. К нам он приехал, так как добавилась задержка мочи, - рассказали волонтеры.

О коте заботятся волонтеры. Фото:«Клякса»

На данный момент Бронислав находится в крайне тяжелом состоянии, у него сильнейшие боли и гниение головы. По словам волонтеров, глаз не удален, а в глазнице просто зашито все то, что осталось. Также у кота сильно повреждена челюсть, она повернута в сторону. А в ухе находится сквозная дыра, такая, что видно кость.

Волонтеры пытаются вылечить животное окончательно. Из-за некачественно оказанной помощи, кот продолжает мучиться. Сейчас Бронислав находится в клинике, за его жизнь борются врачи. Пока кота оставят в стационаре.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru