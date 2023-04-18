В Ирбите 60-летний мужчина потерял больше миллиона, доверившись телефонным мошенникам

Местный житель отдал им свои сбережения и оформил на себя кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите 60-летний местный житель потерял больше миллиона рублей, доверившись телефонным мошенникам. Пострадавший мужчина обратилась в полицию и рассказал, что накануне позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником Центрального банка России.

- Собеседница пояснила, что на его имя в одном из московских банков открыт счет, получателем которого является некая женщина. Затем она передала трубку коллеге, который заявил, что если тот не переведет свои денежные средства, то его привлекут к уголовной ответственности, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Испугавшись, уралец обналичил свои сбережения в размере 811 тысяч и перевел их на указанные счета. Однако на этом история не закончилась.

- Мошенники попросили отправить им еще 300 тысяч, чтобы погасить кредит, который на его имя оформила некая женщина. Доверчивый мужчина выполнил и это требование, - добавили в полиции.

Только после этого пострадавший заподозрил неладное и пришел в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».