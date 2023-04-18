В Екатеринбурге вторую неделю ищут 53-летнего мужчину

При себе у мужчины две черные сумки. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге вторую неделю идут поиски 53-летнего мужчины. Евгения Козадаева последний раз видели 7 апреля. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт».

- Приметы - рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, короткие седые волосы, - рассказали в поисковом отряде.

В день пропажи мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки и синюю кепку. С собой у Евгений была черная спортивная сумка и сумка через плечо.

Если вам известно, где сейчас может находиться мужчина, сообщите об этом волонтеру Натальи по номеру 89043831748 или 88007005452. Также вы можете позвонить в полицию, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка-подросток. Школьница ушла гулять 15 апреля, но так и не вернулась домой.

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