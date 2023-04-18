Многодетный отец из Ирбита пропал без вести в зоне спецоперации

С сентября прошлого года уралец перестал выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ирбита пропал без вести во время проведения спецоперации. Отец четверых детей сначала отправился на службу в Чечню по контракту, а позже отправился на Украину. С сентября прошлого года он перестал выходить на связь, из-за чего появилась ложная информация о том, что уралец дезертировал.

- При попытках его найти, жене отвечали по-разному: то он пропал, то ранен, то жив-здоров, воюет. А в декабре ей сказали: муж уволен и убыл в неизвестном направлении. В итоге под угрозой оказалась семья военного, дети могли остаться без пособий от государства и его репутация, - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам парламентария, он направил запрос в военную прокуратуру, по итогам разбирательства командование признало, что мужчина пропал без вести во время боя в ЛНР.

- Началось оформление необходимых документов, чтобы семья получила все положенные выплаты за мужа, - добавил Максим Иванов.