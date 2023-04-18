Одним из первых запустят «Каменный цветок» на площади труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 мая начнется сезон фонтанов. По словам мэра уральской столицы, на площади труда заработает «Каменный цветок». После этого их запустят на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А.С. Попову, в сквере за Театром оперы и балета.

- Полюбоваться игрой водных струй можно будет и Ботаническом микрорайоне, на бульваре Архитектора Малахова. А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать горожан только к Дню города – откроется после обновления, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Екатеринбурге фонтан у Драмтеатра на Октябрьской площади превратили в арт-объект. Конструкция в центре теперь похожа на шар для боулинга. Однако долго рисунок не прожил, вскоре к фонтану приехали специалисты, которые будут решать, как отмывать фонтан.