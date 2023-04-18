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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:31

В Екатеринбурге с 1 мая начнется сезон фонтанов

Одним из первых запустят «Каменный цветок» на площади труда
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Одним из первых запустят «Каменный цветок» на площади труда

Одним из первых запустят «Каменный цветок» на площади труда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 мая начнется сезон фонтанов. По словам мэра уральской столицы, на площади труда заработает «Каменный цветок». После этого их запустят на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А.С. Попову, в сквере за Театром оперы и балета.

- Полюбоваться игрой водных струй можно будет и Ботаническом микрорайоне, на бульваре Архитектора Малахова. А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать горожан только к Дню города – откроется после обновления, - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Екатеринбурге фонтан у Драмтеатра на Октябрьской площади превратили в арт-объект. Конструкция в центре теперь похожа на шар для боулинга. Однако долго рисунок не прожил, вскоре к фонтану приехали специалисты, которые будут решать, как отмывать фонтан.