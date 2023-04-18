В Екатеринбурге кондуктор избил пассажирку из-за сломанного валидатора

Пассажирка не смогла оплатить проезд при помощи валидатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась инцидентом в автобусе, который следовал по маршруту № 38. Как оказалось, в салоне повздорили кондуктор и пассажирка. По предварительным данным, конфликт произошел из-за неоплаты пассажиркой стоимости проезда.

- Пассажирка не смогла оплатить проезд при помощи валидатора, в связи с чем кондуктор поднесла его ближе к ее лицу. Впоследствии между ними произошел конфликт, в результате которого сотрудница транспортной компании, предположительно, нанесла пассажирке телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь в прокуратуре выяснят все обстоятельства произошедшего.По результатам проверки при наличии основании будут приняты меры реагирования.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор 054 автобуса избил пассажира. Инцидент произошел 11 апреля. Прокуратура после случившегося проводит проверку.