В Екатеринбурге кондуктор избил пассажирку из-за сломанного валидатора

Пассажирка не смогла оплатить проезд при помощи валидатора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась инцидентом в автобусе, который следовал по маршруту № 38. Как оказалось, в салоне повздорили кондуктор и пассажирка. По предварительным данным, конфликт произошел из-за неоплаты пассажиркой стоимости проезда.
- Пассажирка не смогла оплатить проезд при помощи валидатора, в связи с чем кондуктор поднесла его ближе к ее лицу. Впоследствии между ними произошел конфликт, в результате которого сотрудница транспортной компании, предположительно, нанесла пассажирке телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Теперь в прокуратуре выяснят все обстоятельства произошедшего.По результатам проверки при наличии основании будут приняты меры реагирования.
Ранее в Екатеринбурге кондуктор 054 автобуса избил пассажира. Инцидент произошел 11 апреля. Прокуратура после случившегося проводит проверку.