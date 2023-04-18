Пустые бутылки и банки на четырех вокзалах Свердловской магистрали меняют на экобонусы

Фандоматы появились на четырех вокзалах Фото: пресс-служба СвЖД

На железнодорожных вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень и Сургут установили аппараты для раздельного сбора вторичного сырья – фандоматы. С апреля за сданные на переработку пластиковые бутылки объемом до 2 литров и алюминиевые банки посетители получают экобонусы и могут потратить их при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров проекта.

Фандомат автоматически определяет тип сдаваемой тары (сканирует штрих-код). Затем сырье распределяется в соответствующий контейнер для последующей отправки на переработку. Полученное сырье используется для производства новой упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и других полезных вещей.

В качестве вознаграждения пользователю фандомата начисляются экобонусы, которые можно обменять на скидки, баллы от партнеров проекта (крупные торговые сети, магазины по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятия общественного питания, сервисные компании, онлайн-кинотеатры и др.).Для зачисления экобонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Прием вторсырья осуществляется в рамках проекта по созданию сети фандоматов на вокзальных комплексах ОАО «РЖД». Проект соответствует ESG-стандартам (вовлеченность бизнеса в решение экологических и социальных проблем). Сейчас на российских вокзалах функционируют 94 таких устройства. В дальнейшем сеть фандоматов планируется расширять, в том числе на малых российских вокзалах.

Использование фандоматов позволяет снизить нагрузку на экологию, обеспечив более эффективную систему переработки твердых коммунальных отходов, а также помогает формировать культуру ответственного потребления и заботы об окружающей среде.