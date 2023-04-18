Предприятие сосредоточится на производстве танков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» передаст производство трамваев другому концерну, чтобы сосредоточиться на производстве танков.

- Заказы на производство низкопольных трамваев будут переданы с тагильского предприятия другому концерну – «Техмашу», вместе с трамваями передадут производство артиллерийских систем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ростеха».

Всего три завода перейдут в новую структуру – «Уралтрансмаш», завод № 9 Екатеринбурга и «Буревестник» в Нижнем Новгороде.

Ранее на предприятии «Уралвагонзавод» показали архивные снимки уникального огнеметного танка ОТ-34-76. Боевую машину выпустили в 1942 году и сразу же отправили на фронт, именно этот экземпляр затонул в подмосковном озере Черное зимой 1943 года.