Предприятие сосредоточится на производстве танков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нижнетагильский «Уралвагонзавод» передаст производство трамваев другому концерну, чтобы сосредоточиться на производстве танков.
- Заказы на производство низкопольных трамваев будут переданы с тагильского предприятия другому концерну – «Техмашу», вместе с трамваями передадут производство артиллерийских систем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ростеха».
Всего три завода перейдут в новую структуру – «Уралтрансмаш», завод № 9 Екатеринбурга и «Буревестник» в Нижнем Новгороде.
Ранее на предприятии «Уралвагонзавод» показали архивные снимки уникального огнеметного танка ОТ-34-76. Боевую машину выпустили в 1942 году и сразу же отправили на фронт, именно этот экземпляр затонул в подмосковном озере Черное зимой 1943 года.