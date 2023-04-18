Сборы состоятся в период с 5 по 9 июня 2023 года включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы. Планируется, что это коснется учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и частной Православной гимназии во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Сборы состоятся с 5 по 9 июня 2023 года включительно.

- В срок до 1 мая необходимо разработать план проведения учебных сборов, учебно-тематический план, расчет часов по предметам обучения, распорядок дня, мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся и мерам безопасности, - говорится в постановлении, которое подписал Владислав Пинаев.

Ранее стало известно, что призывников из Свердловской области не отправят в зону СВО. Об этом сообщил заместитель военного комиссара региона Сергей Чирков во время выступления на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности в Думе Екатеринбурга.