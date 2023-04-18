В Лесном силовики задержали троих жителей Нижней Туры из экстремистской организации

Следователи считают, что злоумышленники действовали с 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном силовики задержали троих жителей Нижней Туры, которые пропагандировали взгляды религиозной организации, признанной экстремистской на территории России. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи считают, что злоумышленники действовали с 2019 года.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время силовики устанавливают все детали произошедшего: выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.